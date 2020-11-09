У червоноградській лікарні з ножем напали на пацієнта

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту наніс ножові поранення пацієнту однієї з лікарень Червонограда. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

7 листопада у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з червоноградських лікарень про пацієнта, у якого було діагностовано «ножові поранення грудної клітини та плеча».

Постраждалим виявився 38-річний місцевий житель. Також встановлено, що ножових поранень йому завдав мешканець Червонограда віком 62 роки, під час конфлікту.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

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