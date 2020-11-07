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Аварійний міст поблизу Городка обіцяють відремонтувати до кінця 2020 року

Наталя Дуляба

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На дорозі Городок – Зелений Гай ремонтують аварійний 12-метровий міст. Завершити всі роботи обіцяють ще до кінця 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На капітальний ремонт моста на дорозі Городок – Зелений Гай витратять більше 6 млн грн. Всі роботи виконує підрядник РБП «Транс-Мост», завершити їх обіцяють до кінця цього року.

«Міст протяжністю понад 12 метрів, він був в аварійному стані і власне створював небезпеку для людей.  На його ремонт ми виділили понад 6 мільйонів гривень. Ремонтні роботи плануємо завершити до кінця року», – зауважив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Зазначимо, що цей аварійний міст ремонтують у межах президентської програми «Велике будівництво». Загалом цьогоріч на території Львівської області будують та ремонтують 16 мостових переходів.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області, читайте за цим посиланням.

Додамо, що середній вік мостів на Львівщині становить 70 років.

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