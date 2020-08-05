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Середній вік мостів Львівщини становить 70 років, – керівник Служби автомобільних доріг

Соломія Головіна

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На Львівщині із 2021 року обіцяють активно взятися за ремонт мостів. Про це заявив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза під час онлайн-трансляції відкритого інтерв’ю.

 

«Середній вік мостів Львівської області – 70 років. Треба підійти до цього питання ґрунтовно, адже якщо відремонтуємо дороги, але якийсь місточок, не дай Бог, дасть збій, це означатиме дармову роботу по всіх інших об’єктах», – зазначив він.

Зараз Служба автомобільних доріг Львівщини спільно з ДП «ДерждорНДІ» (головна науково-дослідна установа України з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг і транспортних споруд) визначають пріоритетні мости, які найбільше потребують ремонту у рамках програми «Велике будівництво».

«Наступного року хочемо звернути якнайбільше уваги саме на мости, тому що це дуже важлива інженерна споруда», – наголосив Олег Береза.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також  цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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Фото: Facebook/Ірина Марушкіна

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