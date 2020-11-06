У «Шегинях» затримали контрабанду техніки на чверть мільйона гривень

Через пункт пропуску «Шегині – Медика» у Львівській області українець намагався незаконно провезти техніку, вартість якої становить близько 250 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Зазначається, що ввезти техніку без декларування намагався мешканець Черкас. Як водій мікроавтобуса разом з пасажирами він прибув у пункт пропуску «Шегині – Медика» смугою руху «червоний коридор».

Для митного оформлення подав декларацію, в якій заявив про переміщення порохотяга, 15 вживаних комп’ютерів, велосипеда, а також особистих речей.

Реклама партнерів

Однак під час митного огляду транспортного засобу, в багажному відділенні автобуса знайшли нові речі: порохотяги, кавововарки, камери GoPro, електронні годинники Apple Watch, безпровідні навушники AirPodsPro, процесори, носії інформації – загалом понад 40 одиниці.

Вказаний товар не був задекларований жодним із пасажирів автомобіля, і як стало відомо згодом, належав водієві.

Так, громадянин переміщував через митний кордон України товар шляхом недекларування, тобто, не заявивши за встановленою формою точні відомості про нього, а саме – про його наявність та кількість.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого становить близько 250 тисяч гривень, вилучили.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галицька митниця