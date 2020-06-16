Для українців, які ігнорують масковий режим, хочуть збільшити штрафи

Уряд хоче збільшити розмір штрафів за недотримання маскового режиму у приміщеннях та в громадському транспорті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання державної комісії ТЕБ і НС заявив, що тримати епідемію під контролем дається все важче, адже послаблення карантину українці сприймають як його скасування. Через це, зокрема, люди перестають носити захисні маски, дотримуватись соціальної дистанції.

Відтак в уряді думають над тим, аби збільшити розмір штрафів за недотримання маскового режиму.

«Людям треба роз’яснювати питання щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті», – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр також закликав голів ОДА тримати на особистому контролі ситуацію із COVID-19 у своїх регіонах.

Зазначимо, що штраф за відсутність захисної маски у місцях масового скупчення людей в Україні становить 17 000 грн.

Штраф за порушення карантину Верховна Рада ввела ще 17 березня. Максимальний його розмір становить 17 000 грн.

На Львівщині правоохоронці склали 40 адмінпротоколів на людей, що не використовували захисні маски.

Нагадаємо, згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штафувати особу, чи ні. Станом на кінець квітня у Львівській області склали 585 адмінпротоколів, втім суд оштрафував лише 11 порушників.