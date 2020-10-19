У Верховній Раді пропонують штрафувати нардепів без масок

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція «Слуга народу») пропонує встановити штрафи для народних депутатів, які не носять маски у залі пленарних засідань Верховної Ради. Таку пропозицію він висловив на засіданні погоджувальної ради, передає Укрінформ.

«Я би хотів зараз запропонувати – з приводу масок у залі Верховної Ради. Якщо автори проєкту постанови, яку внесли народні депутати Крулько і Тимошенко (фракція «Батьківщина» – ред.), не проти, то ми можемо завтра правкою внести в цю постанову на комітеті – носіння масок у Верховній раді й штраф», – сказав Радуцький.

Парламентрій уточнив, що штраф становитиме «стільки, скільки для звичайних людей – 17 тис. грн».

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Радуцький додав, що штрафи стягуватимуть із заробітної плати депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що відповідну постанову парламент зможе розглянути 3 листопада.

Як відомо, в Україні загалом зафіксовано 303 638 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень коронавірусу померло 5 673 людей, натомість побороти недугу вдалося 126 489 пацієнтам.

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