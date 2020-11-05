Об’їзну Стебника відкриють через два тижні

Об’їзну Стебника відкриють для проїзду транспорту через два тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що дорожники вже завершили будівництво вулиці Чорновола у Стебнику Дрогобицького району, яка слугує об’їзною міста.

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Ремонтні роботи проводили впродовж місяця. Дорога протяжністю понад 2 кілометри.

«Близько 50 років ніхто не звертав уваги на цю дорогу. Цьогоріч з державного бюджету ми залучили близько 20 млн грн.Після утворення провалля, щоб добратись до Трускавця, Уличного, Доброгостова необхідно було проїжджати через Стебник. Це створювало незручності для мешканців міста. Тепер можна буде їхати в об’їзд. Ця дорога, є артерією Дрогобицького району, вона також скорочує майже на 5 кілометрів відстань до Стебницької міської лікарні», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Відтак, дорожники повністю розпушили старе покриття, облаштували основу ЩПС та два шари асфальту. Щоб відкрити автошлях для проїзду необхідно влаштувати розмітку та дорожні знаки.

Роботи проводила підрядна організація «Шляховик -Т».

Нагадаємо, наприкінці вересня 2017 року поблизу Трускавця і Стебника зафіксовано перший обвал карстової породи. Через зсуви ґрунту на дорозі між Трускавцем та Дрогобичем почали з’являтися тріщини, внаслідок чого вже у травні 2018 року приступили до проєктування об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – 21+700, Львівської області».

Нагадаємо, вересні 2017 року поблизу Трускавця зафіксовано перший обвал карстової породи. Через зсуви ґрунту на дорозі між Трускавцем та Дрогобичем почали з’являтися тріщини, внаслідок чого вже у травні 2018 року приступили до проєктування об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – 21+700, Львівської області».

Як відомо, наприкінці серпня дорожники розпочали будівництво об’їзної Трускавця протяжністю 4 км. Загальна сума будівництва становить понад 224 млн грн. Нова ділянка дороги дозволить здійснювати рух транзитного транспорту в обхід Трускавця.

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Фото: ЛОДА