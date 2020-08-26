Дорожники розпочали будівництво об’їзної Трускавця

На Львівщині сьогодні, 26 серпня, розпочали будівництво об’їзної дороги Трускавця. Мова йде про ділянку протяжністю 4 км автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загальна сума будівництва становить понад 224 млн грн. Цьогоріч з державного бюджету скерували кошти у сумі 120 млн грн.

«Нова ділянка дороги протяжністю 4 км дозволить здійснювати рух транзитного транспорту в обхід Трускавця. Це в свою чергу вбереже міські дороги від руйнування. Окрім того, новий обхід оминатиме карстові провалля, обвал яких призвів до руйнування автошляху. Тобто водії зможуть безперешкодно та безпечно пересуватись новою дорогою із двома однорівневими розв’язками», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Дорожники вже проводять земляні та підготовчі роботи, на об’єкті працює важка техніка. Роботи на дорозі заплановано завершити до кінця 2021 року.

Зазначимо, роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Раніше Львівський портал інформував, що Державна архітектурно-будівельна інспекція надала дозвіл на будівництво ділянки автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна в обхід карстових проваль у Дрогобицькому районі.

Нагадаємо, вересні 2017 року поблизу Трускавця зафіксовано перший обвал карстової породи. Через зсуви ґрунту на дорозі між Трускавцем та Дрогобичем почали з’являтися тріщини, внаслідок чого вже у травні 2018 року приступили до проєктування об’єкту «Будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – 21+700, Львівської області».

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