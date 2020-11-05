На Пустомитівщині позашляховик в’їхав у дерево. Водій загинув

У середу ввечері, 4 листопада, на трасі Львів – Пустомити – Меденичі сталась аварія, у якій загинув 44-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП виникла орієнтовно о 21:20 год. біля села Горбачі Пустомитівського району.

Водій автомобіля Nissan X-Trail, 44-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався у дерево.

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Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Наразі всі деталі встановлюють правоохоронці.

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