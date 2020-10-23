Володимира Цабака звільнили з посади керівника Галицької митниці

У п’ятницю, 23 жовтня, у Державній митній службі України звільнено від виконання обов’язків 5 керівників обласних та координаційно-моніторингової митниць. Серед них і керівник Галицької митниці Володимир Цабак. Про це інформує пресслужба Держмитслужби.

Зокрема, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники:

Київської (Сличко С.В.),

Галицької (Цабак В.Я.),

Волинської (Вісьтак І.Я.),

Буковинської (Терещук Ю.В.),

Дніпровської (Мусієнко О.І.),

Координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць.

«Незабаром будуть призначені нові очільники цих митниць Держмитслужби, серед основних завдань яких буде забезпечення збереження курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів», – йдеться у повідомленні Держмитслужби.

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Нагадаємо, торік у листопаді Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об’єднали в Галицьку. Керувати Галицькою митницею призначили Володимира Цабака.

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