6-річна дитина потрапила в реанімацію через ДТП на трасі Львів – Шегині

Внаслідок аварії, яка сталась у середу, 4 листопада, на трасі Львів – Шегині, в реанімацію потрапила 6-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що автопригода виникла орієнтовно о 17:35 год. неподалік села Родатичі Городоцького району.

Водій автомобіля BMW 520, 41-річний мешканець Судової Вишні, врізався у Volkswagen Golf, яким керував 32-річний місцевий житель. Внаслідок зіткнення постраждала 6-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Golf.

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Дитину госпіталізували у реанімаційне відділення дитлікарні у Львові.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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