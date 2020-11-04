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Повернути гроші за пробне ЗНО можна до 1 грудня

Наталя Дуляба

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Повернути кошти за скасоване пробне ЗНО-2020 українці можуть до 1 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Пробне ЗНО цьогоріч мало проходити 15-17 червня, втім його скасували через коронавірус. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

У Міністерстві освіти почали повертати українцям кошти з 1 липня. За пробне тестування, яке не відбулось, абітурієнти заплатили 52 млн грн.

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Всі, хто ще не отримав свої гроші за скасоване ЗНО, можуть зробити це до 1 грудня.

Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:

  • отримати/мати картку ПриватБанку;
  • перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Необхідно звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку, – він має бути тільки один.

Кому повертають кошти?

Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.

Як отримати кошти через ПриватБанк?

Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатись із телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.

Як дізнатись про отримання коштів?

Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.

Що робити, якщо немає картки ПриватБанку?

Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

Коли потрібно встигнути оформити картку?

Якомога швидше – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?

Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки.

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