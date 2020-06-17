ОСТАННІ НОВИНИ

Учасникам пробного ЗНО почнуть повертати кошти з 1 липня

Вероніка Рой

|

Кошти, які сплатили учасники пробного незалежного оцінювання, почнуть повертати з 1 липня. Відповідний порядок повернення коштів уряд ухвалив 17 червня, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

 

Я поінформувала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, виплати коштів учасникам пробного ЗНО розпочнуться вже 1 липня та здійснюватимуться через відділення ПриватБанку.

«Учасники пробного ЗНО, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає у найближчому відділенні банку», – зазначила Любомира Мандзій.

МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО-2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Зазначимо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...