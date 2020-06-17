Учасникам пробного ЗНО почнуть повертати кошти з 1 липня

Кошти, які сплатили учасники пробного незалежного оцінювання, почнуть повертати з 1 липня. Відповідний порядок повернення коштів уряд ухвалив 17 червня, передає пресслужба Міністерства освіти і науки.

Я поінформувала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, виплати коштів учасникам пробного ЗНО розпочнуться вже 1 липня та здійснюватимуться через відділення ПриватБанку.

«Учасники пробного ЗНО, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає у найближчому відділенні банку», – зазначила Любомира Мандзій.

МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО-2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Зазначимо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.