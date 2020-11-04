На трасі Львів-Краковець авто насмерть збило 79-річного велосипедиста

У вівторок, 3 листопада, на трасі Львів-Краковець у Яворівському районі автомобіль «Сузукі» насмерть збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 18:30 год. на автодорозі Львів-Краковець у селі Наконечне Перше Яворівського району. 62-річна мешканка м. Новояворівськ, керуючи автомобілем «Сузукі», здійснила наїзд на велосипедиста.

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79-річний мешканець села Наконечне Друге від отриманих травм загинув на місці до приїзду швидкої медичної допомоги. Обставини події встановлюються.

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Фото: поліція