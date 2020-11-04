Псевдомінер з Львівщини отримав умовний термін

За повідомлення про замінування до двох років неволі засудили 56-річного жителя Червонограда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

На початку вересня цього року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поширив неправдиву інформацію щодо наявності вибухового пристрою на даху одного з будинків у Червонограді.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання – 2 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік. Впродовж цього часу червоноградець зобов’язаний: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.

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Як повідомляв Львівський портал, Верховна Рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроєкт №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

Наагадаємо, наприкінці 2019 року уряд ініціював посилення відповідальності за фейкові замінування об’єктів, зокрема мова йшла про впровадження конфіскації майна.

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