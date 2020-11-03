Під час пожежі у власному будинку загинула 79-річна мешканка Жидачівщини

У ніч на вівторок, 3 листопада, у селищі Журавно Жидачівського району виникла пожежа, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась орієнтовно о 00:12 год. Займання виникло у дерев’яному житловому будинку площею 72 м кв.

На момент прибуття рятувальників дах будівлі вже був охоплений вогнем. Загасити полум’я вдалося лише о 02:25 год.

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Внаслідок пожежі загинула 79-річна власниця помешкання.

Також вогонь знищив дах, пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Від повного згорання надзвичайники таки врятували будинок.

Що саме стало причиною виникнення пожежі, наразі не відомо. Всі деталі встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС