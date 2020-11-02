Взимку вчені прогнозують третю хвилю коронавірусу

Французькі науковці прогнозують спад другої хвилі пандемії коронавірусу наприкінці нинішнього року або на початку наступного. Про це йдеться у доповіді «Вивчення другої хвилі. Санітарна ситуація – критична» керівництву Франції Наукової ради з питань COVID-19 при Міністерстві солідарності та охорони здоров’я, передає Укрінформ.

«Дуже важко передбачити, скільки триватиме друга хвиля. Адже це залежить від самого вірусу, кліматичних умов, заходів, вжитих для обмеження поширення вірусу. Ми можемо припустити, що друга хвиля піде на спад наприкінці цього року або на початку 2021-го», – йдеться у документі.

За оцінками французьких науковців, індикатором спаду другої хвилі пандемії буде зменшення кількості нових інфікувань до контрольованого рівня – 5-8 тис. за добу.

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При цьому Наукова рада не виключає виникнення нової хвилі пандемії наприкінці зими – початку весни 2021 року.

Серед дієвих чинників у подоланні коронавірусу науковці відзначають формування колективного імунітету, що потребує багатьох місяців, а також створення вакцини і забезпечення масового доступу до неї. За оцінками Наукової ради, це теоретично може бути забезпечено у другому кварталі наступного року.

«Тож багато наступних місяців ми будемо у надзвичайно складній ситуації», – вважають експерти.

У документі також зазначається, що впродовж попередніх тижнів реальна кількість нових інфікувань коронавірусом у Франції сягає 80-100 тисяч за добу. При цьому офіційно наприкінці жовтня найбільша зафіксована кількість нових випадків зараження становила 52 тис. за добу.

Нагадаємо, станом на 2 листопада у світі коронавірусом заразилися 46,888,422 особи. При цьому померли 1,206,112, а одужали – 33,790,761.

Як повідомляв Львівський портал, Англія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Греція, Франція, Швейцарія переходять до суворих карантинних заходів через новий спалах захворювання на коронавірус.

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