В Європі поновлюють суворі коронавірусні обмеження

Англія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Греція, Франція, Швейцарія переходяьть до суворих карантинних заходів через новий спалах захворювання на коронавірус.

У Великій Британії на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголошено чотиритижневий локдаун на території Англії.

Нові обмеження почнуть діяти у четвер, вони покликані зупинити розповсюдження коронавірусу.

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За словами Джонсона, ресторани, паби та заклади відпочинку будуть закриті принаймні на чотири тижні, також забороняється робота магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності.

Людям наказали за можливістю «залишатися вдома». При цьому громадянам буде дозволено виходити зі своїх домівок для навчання, отримання медичної допомоги, для покупки необхідних товарів та для роботи, якщо працювати віддалено неможливо.

Джонсон попередив про заборону на міжнародні поїздки, окрім випадків, коли вони здійснюються з робочою метою.

На відміну від першого локдауну, що діяв в країні у березні, школи, коледжі та університети працюватимуть.

У Німеччині зафіксували рекордний добовий показник заражень коронавірусом – 19 059 випадків.

Також зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

Попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині фіксували 30 жовтня, коли зареєстрували 18 681 новий випадок. Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до 518 тисяч, а кількість смертельних випадків – до 10 452.

З 2 листопада у Німеччині через значне зростання випадків зараження коронавірусом запроваджують нові обмеження, які в ЗМІ називають «м’яким локдауном».

У країні будуть закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун.

Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Канцлерка Ангела Меркель застерегла, що Німеччина зіткнулася з «драматичною ситуацією», що загрожує колапсом служби охорони здоров’я країни.

Бельгія запроваджує повторний карантин з 1 листопада по 13 грудня. Відповідне рішення прийняв спеціальний комітет під головуванням прем’єр-міністра Бельгії.

«Наша країна перебуває в стані надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, тиск в лікарнях величезний», – сказав прем’єр Александр де Кроо.

За його словами, єдиним рішенням для бельгійців сьогодні є обмеження соціальних контактів.

«Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, але ми повинні зламати цю тенденцію і зробити це швидко», – додав прем’єр.

У Бельгії апроваджуються обмеження на зібрання громадян – до чотирьох осіб на відкритому просторі. При цьому рекомендується носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Також закриваються всі магазини товарів не першої необхідності.

Ці нові заходи будуть доповнювати заходи, оголошені минулого тижня, які передбачають скасування спортиних і культурних заходів.

Франція теж повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії COVID-19.

«Я вирішив відновити з п’ятниці карантин, щоб зупинити вірус. Це стосується усіх регіонів», – заявив президент Франції Еммануель у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації.

Він повідомив, що нові обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 1 грудня.

Президент Франції відзначив, що упродовж другої хвилі епідемії вірус поширюється територією країни навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.

В Австрії з третього листопада починає діяти посилений карантин з метою уникнення перезавантаження медичної системи через ріст інфікувань коронавірусом.

З вівторка, 3 листопада, з 00.00 до кінця листопада в Австрії буде другий локдаун. Як і навесні, треба буде відмовитися від багатьох важливих для нас сфер.

За словами чиновника, в цей час буде заборонено проводити культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту), а також заходи у сфері дозвілля. З вівторка припиняють прийом туристів заклади готельної сфери, хоча вони зможуть розміщувати людей, які прибувають у відрядження. Також до кінця листопада не працюватимуть заклади громадського харчування. Ресторани, бари та кафе зможуть надавати лише послуги доставки.

З метою обмеження соціальних контактів буде заборонено зустрічі між представниками понад двох домогосподарств.

Виходити з дому можна буде у робочих справах, щоб помогти іншим людям, для купівлі продуктів і ліків, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

Фактично це значить, що не можна буде ходити у гості – виходити з власного дому у період часу між 20:00 та 06:00 для зустрічі з іншими людьми.

Нові обмеження також передбачають переведення на дистанційне навчання учнів старших класів та студентів вишів. Молодші та середні класи продовжать навчання, також працюватимуть дитсадки.

До 30 листопада закриваються театри, опери та концертні зали – дозволено лише репетиції та виступи без авдиторії у професійних цілях. Також не працюватимуть кінотеатри, фітнес-зали та басейни.

Водночас, австрійський уряд заявив про окремий пакет фінансової допомоги усім закладам, яких зачеплять нові обмеження: їм буде компенсовано 80% обігу із розрахунку їх прибутку за листопад 2019 року.

Греція посилює карантин і розширить дію комендантської години.

Через високий рівень поширення коронавірусної інфекції у Греції також посилюють карантинні обмеження.

Зазначається, що до початку грудня в країні закриваються ресторани, бари, музеї та театри. Окрім того, планується також змінити межі комендантської години. Наразі вони діяли із 00.30 до 05.00

«Греція розширить комендантську годину на пересування і закриє ресторани та бари в найбільш густонаселених районах країни на один місяць, для того, щоб стримати сплеск захворюваності COVID-19», – заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Нові обмеження діятимуть з 3 листопада.

Зараз у Греції зареєстровано менше випадків захворювання на коронавірус, ніж у більшості європейських країн, однак з початку жовтня спостерігається поступове зростання кількості випадків зараження.

Також посилює карантинні заходи й Швейцарія.

Дзеркальні заходи очікуються й у інших європейських країнах.

За матеріалами Європейської правди