ОСТАННІ НОВИНИ

У Франції за добу – понад 46 тисяч нових хворих на COVID-19

Вероніка Рой

|

Станом на 2 листопада у світі коронавірусом заразилися 46,888,422 особи. При цьому померли 1,206,112, а одужали – 33,790,761. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, наразі найбільше хворих зафіксовано у США 9,473,911 (+ 71,321 за минулу добу) та Індії 8,229,322 (+46,441 за минулу добу). Коронавірус забрав життя у 236,471 особи (+399 минулої доби) в США, та 160,104 осіб (+202 за добу) в Індії.

У Європі найвищий рівень смертності за останню добу зафіксований:

Реклама партнерів
  • Росія – 28,235 (+245)
  • Франція – 37,019 (+231)
  • Італія – 38,826 (+208)
  • Чехія – 3,429 (+178)
  • Бельгія – 11,625  (+173)
  • Велика Британія – 46,717 (+ 162)
  • Польща – 5,783 (+152)
  • Україна – 7,306 (+110)
  • Румунія – 7,067 (+99)
  • Нідерланди – 10,622 (+39)

Найбільша кількість захворілих за минулу добу в Європі:

  • Франція – 1,413,915 (+46,290)
  • Італія – 709,335 (+29, 907)
  • Англія – 1,034,914 (+23,254)
  • Росія – 1,636,781 (+18,665)
  • Польща – 379,902 (+17,171)
  • Бельгія – 429,229 (+16,915)
  • Німеччина – 544,346 (+12,556)
  • Нідерланди – 359,861 (+8,683)
  • Україна – 395,440 (+7,959)
  • Чехія – 341,644 (+6,542)

Як повідомляв Львівський портал, Англія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Греція, Франція, Швейцарія переходять до суворих карантинних заходів через новий спалах захворювання на коронавірус.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...