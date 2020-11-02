У Франції за добу – понад 46 тисяч нових хворих на COVID-19

Станом на 2 листопада у світі коронавірусом заразилися 46,888,422 особи. При цьому померли 1,206,112, а одужали – 33,790,761. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, наразі найбільше хворих зафіксовано у США 9,473,911 (+ 71,321 за минулу добу) та Індії 8,229,322 (+46,441 за минулу добу). Коронавірус забрав життя у 236,471 особи (+399 минулої доби) в США, та 160,104 осіб (+202 за добу) в Індії.

У Європі найвищий рівень смертності за останню добу зафіксований:

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Росія – 28,235 (+245)

Франція – 37,019 (+231)

Італія – 38,826 (+208)

Чехія – 3,429 (+178)

Бельгія – 11,625 (+173)

Велика Британія – 46,717 (+ 162)

Польща – 5,783 (+152)

Україна – 7,306 (+110)

Румунія – 7,067 (+99)

Нідерланди – 10,622 (+39)

Найбільша кількість захворілих за минулу добу в Європі:

Франція – 1,413,915 (+46,290)

Італія – 709,335 (+29, 907)

Англія – 1,034,914 (+23,254)

Росія – 1,636,781 (+18,665)

Польща – 379,902 (+17,171)

Бельгія – 429,229 (+16,915)

Німеччина – 544,346 (+12,556)

Нідерланди – 359,861 (+8,683)

Україна – 395,440 (+7,959)

Чехія – 341,644 (+6,542)

Як повідомляв Львівський портал, Англія, Німеччина, Бельгія, Австрія, Греція, Франція, Швейцарія переходять до суворих карантинних заходів через новий спалах захворювання на коронавірус.

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