У Львові бабуся з онукою затримали грабіжника у своїй квартирі

У Львові 89-річна бабуся разом зі своєю онукою затримали грабіжника, який проник у їх квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

31 жовтня близько 21.00 в одну із квартир у будинку, розташованому на вулиці Широкій у Львові, проник зловмисник. У цей час у помешканні перебували 89-річна жінка та її 14-річна онука. Незнайомець побачив їх, проте заволодів гаманцем з грошима та продовжував шукати цінні речі.

Тим часом бабусі із внучкою вдалось непомітно вийти з квартири та зачинити вхідні двері ззовні. Одразу після цього вони повідомили про подію у поліцію. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали чоловіка на місці вчинення злочину.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

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