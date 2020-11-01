На Львівщині виявили 407 нових хворих на коронавурус

Станом на ранок, 1 листопада, коронавірус на Львівщині підхопило 30236 людей. За минулу добу виявили 407 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок, 1 листопала, на Львівщині зареєстровано 876 летальних випадків коронавірусу (+15 людей).

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1549 ПЛР-тестів. Відтак, 407 — позитивні. Серед них львів`ян — 115.

Залишку проб у холодильнику нема.

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За даними ЛОДА, підтверджені випадки інфікування: Бродівський район – 10: Берлин – 1, Білявці – 1, Бордуляки – 1, Броди – 7; Буський район – 8: Безброди – 1, Буськ – 1, Задвір’я – 1, Красне – 1, Ракобовти – 1, Рипнів – 2, Топорів – 1; Городоцький район – 9: Братковичі – 1, Городок – 3, Заверешиця – 1, Мавковичі – 2, Угри – 1, Черлянське Передмістя – 1; Дрогобицький район – 40: Дрогобич – 34, Cтебник – 2, Трускавець – 4; Жидачівський район – 25: Вибранівка – 1, Гніздичів – 4, Демидів – 3, Жидачів – 2, Кам’яне – 1, Кнісело – 1, Новосільці – 1, Отиневичі – 1, Піддністряни – 2, Ходорів – 8, Чорний Острів – 1; Жовківський район – 3: Великі Грибовичі – 1, Рава-Руська – 2; Золочівський район – 5: Золочів – 2, Золочівка – 1, Куровичі – 1, Ясенівці – 1; Кам’янка-Бузький район – 17: Добротвір – 2, Забужжя – 2, Кам’янка-Бузька – 7, Полонична – 2, Прибужани – 1, Сапіжанка – 1, Стрептів – 1; Львів – 115; Миколаївський район – 34: Берездівці – 1, Дроговиж – 1, Крупське – 1, Миколаїв – 4, Розвадів – 3, Розділ – 1, Сайків – 2, Устя – 1, Новий Розділ – 20; Мостиський район – 14: Годині – 1, Гостинцеве – 1, Довгомостиська – 1, Мишлятичі – 1, Мостиська – 7, Hiговичі – 1, Судова Вишня – 1, Тщенець – 1; Перемишлянський район – 7: Бібрка – 1, Коросне – 2, Лагодів – 2, Перемишляни – 2; Пустомитівський район – 31: Басівка – 2, Наварія – 5, Пустомити – 22, Семенівка – 1, Щирець – 1; Радехівський район – 15: Бабичі – 1, Бишів – 1, Вузлове – 1, Корчин – 1, Новий Витків – 2, Оглядів – 1, Полове – 1, Радехів – 6, Стоянів – 3; Самбірський район – 14: Самбір – 3, Верхівці – 1, Городище – 1, Никловичі – 2, Погірці – 1, Ралівка – 1, Рудки – 4, Хлопчиці – 1; Сколівський район – 1: Сколе – 1; Сокальський район – 41: Добрячин – 3, Завишень – 1, Комарів – 1, Муроване – 1, Сілець – 2, Скоморохи – 1, Сокаль – 3, Спасів – 1, Ульвівок – 1, Хлівчани – 2, Гірник – 1, Соснівка – 9, Червоноград – 15; Яворівський район – 28: Бірки – 5, Домажир – 1, Затока – 1, Івано-Франкове – 5, Кам’янобрід – 1, Карачинів – 2, Поріччя – 1, Страдч – 1, Ясниська – 1.