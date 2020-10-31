У Варшаві на страйк через заборону абортів вийшли понад сто тисяч людей

У столиці Польщі – Варшаві відбувся «Жіночий страйк» через рішення Конституційного суду про часткову заборону абортів. З вимогою скасувати ухвалу на вулиці міста вийшли понад сто тисяч людей. Про це повідомляє Громадське із посиланням на польські ЗМІ.

Прессекретар варшавської мерії Кароліна Галецька підтвердила, що майже сто тисяч людей у місті трьома групами прямували до міського центру. Учасники мітингу спершу пройшли центром міста, але потім направились до будинку Ярослава Кочинського ㅡ лідера партії «Право і справедливість», яка ініціювала рішення щодо заборони абортів.

Під час ходи не обійшлось без сутичок. Правоохоронці повідомляли про 30 затриманих, один поліцейський отримав поранення. Невідомі люди намагалися провокувати учасників мітингу, нападали на перехожих та розпилювали сльозогінний газ. Правоохоронці вилучили у затриманих холодну зброю ㅡ ножі та кийки.

Акції проти рішення Конституційного суду також відбувались у містах Ярослав, Вроцлав та Краків. Тисячі людей з плакатами виходили до центральних площ та релігійних установ. Для забезпечення порядку у містах залучили сотні правоохоронців.

Naziole rzucili się na pokojowych demonstrantów. Dostałem flarą w twarz. pic.twitter.com/vDhhG01WWB — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) October 30, 2020

Всього ж у країні восьмий день поспіль відбуваються багатотисячні акції через заборону абортів. Протестувальники влаштовують блокади доріг, а також збираються біля католицьких храмів, оскільки основними противниками абортів у країні виступили політики-консерватори.

Уряд Польщі закликав не виходити на протести через погіршення ситуації з коронавірусом. Також влада заявила, що поліція слідкуватиме за тим, щоб учасники акцій дотримувалися обмежувальних заходів, зокрема носили маски.

Як відомо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі майже повністю заборонив аборти. Він визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини. 98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину.

Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров’ю матері), але їх майже не використовують.