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Справу майора, який збив трьох курсанток, врешті передали до суду

Андрій Котенський

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Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо водія, який вчинив ДТП та травмував трьох курсанток. Правоохоронці повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

 

Як повідомляв Львівський портал, 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві п’яний майор наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії, двом з них ампутували ноги.

Серед постраждалих – «пластунка» зі Львівщини Галина Николин. Для її лікування скаутська організація також збирала кошти.

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Також ми інформували, що постраждалі дівчата відмовилися від компенсації, яку пропонував адвокат майора.

Мешканців Львівщини просять допомогти зібрати кошти на протез для 23-річної землячки Олександри Гуй, яку 25 серпня разом з двома іншими курсантками збив п’яний майор на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві.

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