Справу майора, який збив трьох курсанток, врешті передали до суду

Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо водія, який вчинив ДТП та травмував трьох курсанток. Правоохоронці повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомляв Львівський портал, 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві п’яний майор наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії, двом з них ампутували ноги.

Серед постраждалих – «пластунка» зі Львівщини Галина Николин. Для її лікування скаутська організація також збирала кошти.

Реклама партнерів

Також ми інформували, що постраждалі дівчата відмовилися від компенсації, яку пропонував адвокат майора.

Мешканців Львівщини просять допомогти зібрати кошти на протез для 23-річної землячки Олександри Гуй, яку 25 серпня разом з двома іншими курсантками збив п’яний майор на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.