На Жовківщині мотоцикліст потрапив в реанімацію через зіткнення з підводою

У четвер, 29 жовтня, у Жовківському районі зіткнулись підвода та мотоцикл. У результаті аварії водій двоколісного потрапив у реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.
ДТП сталася близько 18.00 год. в селі Гійче Жовківського району. Водій мотоцикла «Вайпер» здійснив зіткнення з кінною підводою, яка рухалася в попутному напрямку. У результаті ДТП 28-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. 36-річний житель одного з сіл району, який кермував підводою, не постраждав.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.
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Вероніка Рой