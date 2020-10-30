На Жовківщині мотоцикліст потрапив в реанімацію через зіткнення з підводою

У четвер, 29 жовтня, у Жовківському районі зіткнулись підвода та мотоцикл. У результаті аварії водій двоколісного потрапив у реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася близько 18.00 год. в селі Гійче Жовківського району. Водій мотоцикла «Вайпер» здійснив зіткнення з кінною підводою, яка рухалася в попутному напрямку. У результаті ДТП 28-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. 36-річний житель одного з сіл району, який кермував підводою, не постраждав.

Реклама партнерів

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.