В Україні за добу виявили понад 7300 хворих на COVID-19

Станом на ранок 29 жовтня в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7342 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Від ускладнень коронавірусу померло 6 868 людей (+ 113 за минулу добу). Натомість 151 632 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 пацієнтів).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Київ – 36 027 (+577)
- Харківська область – 35 016 (+575)
- Львівська область – 28 889 (+405)
- Одеська область – 23 623 (+416)
- Чернівецька область – 20 906 (+397)
- Тернопільська область – 20 111 (+293)
- Івано-Франківська область – 19 596 (+349)
- Рівненська область – 18 518 (+219)
- Київська область – 15 780 (+315)
- Хмельницька область – 14 706 (+478)
- Дніпропетровська область – 14 301 (+386)
- Закарпатська область – 13 842 (+271)
- Житомирська область – 13 518 (+364)
- Волинська область – 13 089 (+218)
- Сумська область – 11 238 (+264)
- Вінницька область – 9899 (+202)
- Запорізька область – 9211 (+359)
- Донецька область – 9177 (+153)
- Полтавська область – 8930 (+291)
- Черкаська область – 8735 (+196)
- Чернігівська область – 8449 (+157)
- Миколаївська область – 7450 (+133)
- Херсонська область – 3616 (+162)
- Луганська область – 3482 (+66)
- Кіровоградська область – 2308 (+96)
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.
Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.
Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.
Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.
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Ольга Денисяка