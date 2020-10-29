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В Україні за добу виявили понад 7300 хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 29 жовтня в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7342 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Від ускладнень коронавірусу померло 6 868 людей (+ 113 за минулу добу). Натомість 151 632 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 пацієнтів).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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  • Київ – 36 027 (+577)
  • Харківська область – 35 016 (+575)
  • Львівська область – 28 889 (+405)
  • Одеська область – 23 623 (+416)
  • Чернівецька область – 20 906 (+397)
  • Тернопільська область – 20 111 (+293)
  • Івано-Франківська область – 19 596 (+349)
  • Рівненська область – 18 518 (+219)
  • Київська область – 15 780 (+315)
  • Хмельницька область – 14 706 (+478)
  • Дніпропетровська область – 14 301 (+386)
  • Закарпатська область – 13 842 (+271)
  • Житомирська область – 13 518 (+364)
  • Волинська область – 13 089 (+218)
  • Сумська область – 11 238 (+264)
  • Вінницька область – 9899 (+202)
  • Запорізька область – 9211 (+359)
  • Донецька область – 9177 (+153)
  • Полтавська область – 8930 (+291)
  • Черкаська область – 8735 (+196)
  • Чернігівська область – 8449 (+157)
  • Миколаївська область – 7450 (+133)
  • Херсонська область – 3616 (+162)
  • Луганська область – 3482 (+66)
  • Кіровоградська область – 2308 (+96)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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