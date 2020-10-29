В Україні за добу виявили понад 7300 хворих на COVID-19

Станом на ранок 29 жовтня в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявили 7342 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Від ускладнень коронавірусу померло 6 868 людей (+ 113 за минулу добу). Натомість 151 632 пацієнти одужали (за добу одужало 3 306 пацієнтів).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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Київ – 36 027 (+577)

Харківська область – 35 016 (+575)

Львівська область – 28 889 (+405)

Одеська область – 23 623 (+416)

Чернівецька область – 20 906 (+397)

Тернопільська область – 20 111 (+293)

Івано-Франківська область – 19 596 (+349)

Рівненська область – 18 518 (+219)

Київська область – 15 780 (+315)

Хмельницька область – 14 706 (+478)

Дніпропетровська область – 14 301 (+386)

Закарпатська область – 13 842 (+271)

Житомирська область – 13 518 (+364)

Волинська область – 13 089 (+218)

Сумська область – 11 238 (+264)

Вінницька область – 9899 (+202)

Запорізька область – 9211 (+359)

Донецька область – 9177 (+153)

Полтавська область – 8930 (+291)

Черкаська область – 8735 (+196)

Чернігівська область – 8449 (+157)

Миколаївська область – 7450 (+133)

Херсонська область – 3616 (+162)

Луганська область – 3482 (+66)

Кіровоградська область – 2308 (+96)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також в РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапив Сокальський район.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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