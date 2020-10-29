Уряд дозволив використовувати гроші з COVID-фонду на патріотичні серіали

Кабінет міністрів України 28 жовтня прийняв постанову, за якою з бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19 дозволять використовувати для виробництва патріотичних серіалів. Про це повідомили на Урядовому порталі.

Ця постанова дозволяє виділяти гроші на покриття витрат окремих етапів виробництва серіалів.

У постанові Кабміну №592 від 8 липня 2020 року уряд вже виділяв мільярд гривень для Міністерства культури та інформаційної політики з COVID-фонду. Зокрема, 100 мільйонів виділили для створення та розповсюдження серіалів патріотичного спрямування.

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Як зазначають в уряді, ці кошти мають бути використані до кінця поточного року, а тому постала необхідність підтримати не тільки загальне виробництво всього серіалу, але й окремих періодів його створення.

«Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи», – повідомили у пресслужбі Кабміну.

Як писав Львівський портал, нещодавно стало відомо, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом витратили на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень за кошти фонду не закуповували.

Тим часом у Міністерстві фінансів заявили, що з COVID-фонду витратили вже половину коштів. Також на заходи з протидії коронавірусу з держбюджету пішло понад 25 млрд грн.

Своєю чергою депутати Львівської облради незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Депутатів та голову ЛОР обурило те, що уряд не виділив Львівщині з «ковідного» фонду коштів на боротьбу з пандемією.

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