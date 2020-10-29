У Львові двоє дітей отруїлись чадним газом

28 жовтня у Львові двоє дітей віком 4 та 6 років отруїлись ймовірно чадним газом. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався близько 18:20 год. в квартирі будинку на вул. Міхновських, 28.

Діти отруїлись у квартирі на другому поверсі. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

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Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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