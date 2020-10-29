Неподалік площі Митної відреставрували історичну браму

У Львові на вулиці Володимира Короленка, 17 відреставрували старовинну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Раніше брама була деформована, зафарбована непримітною фарбою, а безліч декоративних елементів були втрачені.

«Ми старалися повернули первісний вигляд цій дубовій брамі, адже за тривалий час служіння мешканцям вона збереглася не в найкращому стані. Її конструкція ледь трималася, не вистачало дерев’яних елементів. На поверхні залишилось безліч пошкоджень та слідів від врізання замків, а красиве ручне різьблення з рослинними мотивами було затерте. Ми це все виправили», – розповів реставратор Павло Войтович.

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Також фахівці відновили засклення брами, ковані решітки та встановили нову клямку, яка відповідає стилістиці схожих брам.

«Ніхто із мешканців не міг подумати, що під нашаруваннями старої фарби приховується така красива дубова брама. Поглянути який вона мала вигляд до нашого втручання можна по сусідству, – там збереглася така ж занедбана брама», – додав майстер-реставратор.

Реставрація брами коштувала близько 65 тис. грн., з яких 70% оплатило місто в рамках програми співфінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини