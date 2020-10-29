Голова КС не задекларував ділянку в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії, – Схеми

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в Криму, але не зазначив цього у своїй декларації. 27 жовтня КС своїм рішенням визнав неконституційними повноваження НАЗК і кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода» й телеканалу «UA:Перший»).

Як встановили журналісти «Схем», ще до окупації Криму в 2014 році Тупицький володів маєтком і землею в селищі Кореїз, що неподалік Ялти. А у 2018 році отримав у власність ще одну ділянку біля цього маєтку площею 126 квадратних метрів.

Придбання ділянки Тупицьким доводиться випискою з Єдиного держреєстру нерухомості РФ, кажуть «Схеми». При цьому в деклараціях голови Конституційного суду за 2018 і 2019 роки згадки про куплену в Кореїзі ділянку немає.

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Понад те, Тупицький придбав земельну ділянку в громадянина Росії Володимира Рисятова. «Схеми» розшукали Рисятова – той підтвердив, що передав земельнку ділянку Тупицькому, але по факту її продажу не було. Тобто голова КС отримав її фактично безкоштовно.

«Схеми» зазначають: закон обмежує для українських посадовців «взаємодію з незаконними органами, створеними на тимчасово окупованій території». А отримання такої ділянки безкоштовно може трактуватись як незаконний подарунок.

«Схеми» звернулися до голови КСУ з проханням надати коментар щодо його майна. У пресслужбі КСУ заявили, що «усі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ Олександра Тупицького, містяться у його щорічній декларації».

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також у Національному агентстві з запобігання корупції заявили, що цим рішенням Конституційний Суд заблокував призначення переможців місцевих виборів

Через скандальне рішення Конституційного Суду України президент Зеленський терміново скликає РНБО.

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