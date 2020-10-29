Вже у неділю, 1 листопада, у Львові стартує голосування за проєкти Громадського бюджету, що реалізовуватимуться у 2021 році. На їх реалізацію передбачено 58 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«До 15 вересня тривала подача проектів на Громадський бюджет. Так, надійшло 240 проектів на загальну суму понад 231 млн грн. З них 188 малих – вартість від 50 до 600 тис грн, і маємо 52 великих проекти – вартість до 3 млн грн.

Голосування триватиме з 1 до 15 листопада. Ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовані у 2021 році. На їх втілення перебачено у міському бюджеті 58 млн грн. Відзначу, що місто 100% фінансує реалізацію проектів», – зазначив начальник відділу громадського партнерства Орест Файфурка.

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Нагадаємо, цього року подавати та голосувати за проекти Громадського бюджету Львова можуть не лише львів’яни, а й мешканці сусідніх міст та сіл, що увійшли до складу Львівської ОТГ.

Зазначимо, Громадський бюджет у Львові ввели у 2016 році. Його суть полягає у тому, що всі охочі можуть подавати на конкурс власні проєкти, а переможці, яких визначають голосуванням самих же львів’ян, отримують фінансування із міського бюджету.

За чотири роки Громадський бюджет здобув високий рівень зацікавлення у львів’ян. В 2019 році за кращі проєкти проголосували понад 103 тисячі мешканців, це на 50% більше у порівнянні з попереднім роком і уп’ятеро більше порівняно з 2016 роком.

У 2020 році Львові реалізовували 55 проєктів-переможців Громадського бюджету-2019. На них місто витратило 46,7 млн грн. Із детальним переліком переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

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