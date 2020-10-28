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В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до 31 грудня

Вероніка Рой

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У середу, 28 жовтня, Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня дію в режим надзвичайної ситуації Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

 

«У світі та в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Тому ми продовжуємо посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання. Уряд також продовжить тісну координацію своїх дій із місцевою владою», – написав Шмигаль.

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Нагадаємо, з 24 березня у Львові та області ввели режим надзвичайної ситуації.

Надзвичайна ситуація – не надзвичайний стан

Наголосимо, що режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану тим, що він не обмежує права і свободи громадян. Але цей режим встановлює певні обов’язки для громадян, наприклад:

  • дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо,
  • дотримуватись правил поведінки, безпеки на території НС.

Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Він закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Відтак адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

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