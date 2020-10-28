У Червонограді під час пожежі загинув чоловік

У вівторок, 27 жовтня, у Червонограді під час пожежі у квартирі загинув 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа трапилася о 23:04 год. в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Шевченка, 7 у місті Червоноград.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло 63-річного власника квартири. Також вогнем знищено речі домашнього вжитку. Наразі причина пожежі встановлюється.

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