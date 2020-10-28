На доплати Нацполіції із COVID-фонду виділили 2 млрд грн

Із ковідного фонду Кабмін виділив МВС додаткові 2 млрд грн для працівників Нацполіції, задіяних у боротьбі з коронавірусом. Загалом із фонду відомство отримало понад 4,5 млрд грн. Про це пише УП.

Як вказано у постанові Кабінету Міністрів, спершу МВС отримало з ковідного фонду 2,7 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн призначалися саме Нацполіції.

Ці кошти спрямовані на доплати співробітникам поліції, що забезпечують життєдіяльність населення на час карантину.

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Зазначимо, у травні Арсен Аваков вже звертався до прем’єр-міністра з проханням виділити 2,5 млрд грн з «коронавірусного фонду» на доплати в МВС. На початку вересня глава МВС попросив ще майже 2 млрд грн з COVID-фонду для Нацполіції.

Як писав Львівський портал, нещодавно стало відомо, що гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом витратили на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Проте апарати для штучної вентиляції легень за кошти фонду не закуповували.

Тим часом у Міністерстві фінансів заявили, що з COVID-фонду витратили вже половину коштів. Також на заходи з протидії коронавірусу з держбюджету пішло понад 25 млрд грн.

Своєю чергою депутати Львівської облради незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Депутатів та голову ЛОР обурило те, що уряд не виділив Львівщині з «ковідного» фонду коштів на боротьбу з пандемією.

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