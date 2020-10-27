У Кам’янка-Бузькому районі авто насмерть переїхало чоловіка, який лежав на дорозі

У понеділок, 26 жовтня, у Кам’янка-Бузькому районі автомобіль «Нісан» насмерть збив 66-річного чоловіка, що лежав на дорозі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась близько 20.40 в одному з сіл Кам’янка-Бузького району. 37-річний водій автомобіля «Нісан» наїхав на 66-річного місцевого мешканця, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання: позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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