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На Львівщині «швидка» здійснила рекордну кількість виїздів до пацієнтів із COVID-19

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 26 жовтня, бригади швидкої допомоги на Львівщині встановили рекорд за кількістю виїздів до пацієнтів із коронавірусом. За добу медики «швидкої» здійснили більше 100 виїздів до таких пацієнтів. Про це сьогодні, 27 жовтня, під час брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, за добу бригади швидкої допомоги більше ста разів виїжджали на виклики до пацієнтів із підозрою або підтвердженим коронавірусом.

За словами Ореста Чемериса, такий показник є рекордним для Львівщини за весь час пандемії, адже добова кількість виїздів «швидкої» до таких хворих у середньому становить 70.

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«Вчора (26 жовтня, – ред.) ми констатували ще один рекорд: більше 100 виїздів швидкої допомоги до пацієнтів із підозрою на COVID-19. До цього добова кількість виїздів «швидкої» до таких пацієнтів становила в середньому 70. Закликаю всіх бути пильними, берегти себе, адже цифри, які останніми днями фіксуємо, є достатньо тривожними. Уникайте місць масового скупчення людей, дотримуйтеся дистанції і обов’язково одягайте маску», – наголосив посадовець.

Зазначимо, що станом на 27 жовтня коронавірус підтвердили у 28 086 жителів Львівської області. За добу виявили 478 нових хворих, 14 осіб померли.

Стаціонари Львівщини заповнені хворими на COVID-19 на 57%. Найбільша завантаженість – у лікарні швидкої допомоги, Винниківському госпіталі, обласній інфекційній лікарні та Центрі легеневого здоров’я.

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан».

У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

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