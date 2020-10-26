Виборчі курйози на Львівщині: з’їджені бюлетені і голосування по Skype

Під час місцевих виборів у Львівській області далі фіксували випадки поїдання бюлетенів виборцями. А один чоловік, який перебував закордоном, хотів проголосувати по Skype. Про це під час пресконференції 26 жовтня розповіла громадська омбудсменка із захисту виборчих прав мережі «Опора» у Львівській області Ярина Гаєцька-Колотило, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я сподівалася, що в нас не будуть їсти, жувати, рвати виборчі бюлетені. Тим паче, що ми попередньо наголошували на тому, що за це передбачена вже адміністративна відповідальність. Але, очевидно, не всі дослухалися до наших рекомендацій. І таких випадків було зафіксовано чимало. В будь-якому разі працівниками поліції було складено 23 адмінпротоколи за неналежне поводження з виборчими бюлетенями», – зазначила вона.

Також фіксувалися непоодинокі випадки фотофіксації у виборчих кабінах, голосування на коліні, голосування без паспорта, а також спроба проголосувати за закордонним паспортом, а також з допомогою додатку «Дія».

Реклама партнерів

Окрім цього, Ярина Гаєцька-Колотило розповіла про спробу здійснити своє волевиявлення на місцевих виборах через Skype:

«Був випадок, коли старший чоловік прийшов з ноутбуком на виборчу дільницю і просив отримати можливість проголосувати за сина, який перебуває закордоном, мовляв, його син по Skype скаже, за кого хоче проголосувати… Але, звісно, члени виборчої комісії йому цього не дозволили».

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

За даними ЦВК, явка виборців в Україні склала 36,88%, на Львівщині – 43,82%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут.

Як відомо, попередньо до Львівської міської ради проходять п’ять партій, а до Львівської обласної – дев’ять. Зазначимо, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.