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У Червонограді – новий-старий мер

Соломія Головіна

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Перемогу у виборах на посаду голови Червоноградської ОТГ отримав чинний міський голова 43-річний Андрій Залівський. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

«Дорогі жителі Червоноградської міської територіальної громади! Дякую Вам за довіру та підтримку! Дякую своїй команді, бо без Вашої щоденної праці не було б цієї перемоги…», – написав він.

Як відомо, 25 жовтня в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Наразі ще нема офіційних результатів голосування.

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За даними ЦВК, явка виборців на Львівщині склала 43,82%. Водночас, за інформацією «Опори», найкраща явка у Львівському районі, найгірша – у Червоноградському. Детальніше про явку на місцевих виборах у розрізі семи районів Львівщини читайте тут.

Довідка

Андрій Залівський переміг на місцевих виборах у 2015 році і став міським головою Червонограда.

До цього, у 2015 році, був директором ПП «Цифрові рішення»,  двічі депутатом Червоноградської міської ради у 2002-2009 роках, заступником міського голови Червонограда з питань діяльності виконавчих органів ради протягом 2011-2014 років. До 2004 року протягом 5 років працював вчителем історії, очолював Вище професійне училище №11 у Червонограді (2008-2012 роки).

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