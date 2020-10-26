На Львівщині водій Mazda насмерть збив велосипедиста

25 жовтня у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області водій автомобіля «Мазда-6» насмерть збив 65-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 25 жовтня близько 18:17 год. на автодорозі Н-17 «Львів-Радехів-Луцьк» в с. Прибужани Кам’янка-Бузького району.

Водій автомобіля «Мазда-6», 30-річний мешканець с. Сілець Кам’янка-Бузького району збив велосипедиста, який переїжджав дорогу.

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Внаслідок ДТП 65-річний потерпілий від отриманих травм помер в лікарні.

Обставини події встановлюються.

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