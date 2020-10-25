У містах «червоної» зони дозволили роботу кінотеатрів

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам працювати у «червоній зоні» карантинних обмежень. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Для роботи кінотеатри мають дотримуватись низки вимог:

усі відвідувачі мають бути у масках,

зали мають добре провітрюватись, а

розсадка глядачів відбуватиметься через одне крісло,

максимальне заповнення приміщення у 50%.

«Таке рішення не тільки дозволить глядачам отримати “свіжий ковток повітря” від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину», – зазначили у Мінкульті.

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Наразі міністерство вивчає ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в «червоних зонах» – в першу чергу театрів та музеїв.

Нагадаємо, 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак з понеділка, 26 жовтня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної зони» потрапив: Сокальський район Львівської області;

У «помаранчевій зоні» опинилися: міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Зазначимо, у «зеленій зоні» дозволили масовим заходам загалом не більше 50 людей за умови забезпечення соціальної дистанції в 1,5 метра та масковому режимі, в «жовтому» – не більше 30 людей, в «помаранчевому» – не більше 20. Проведення спортивних заходи дозволяється без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе для окремого погодження МОЗ.

У всіх областях, незалежно від рівня епідемічної небезпеки, ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00. Проте вони можуть працювати на винос і доставку.

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Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 23 жовтня підтверджено 26 399 випадків інфікування корона вірусом. За минулу добу COVID-19 діагностовано у 378 осіб. Це найбільша кількість виявлених випадків протягом доби.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністерства продовжує дію адаптаційного карантину до 31 грудня через кількість відвідувачів.

Детальніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

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