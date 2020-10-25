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Патрульні Львівщини за ніч впіймали 18 нетверезих водіїв

Соломія Головіна

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Патрульна поліція Львівщини цієї ночі склала 18 протоколів на нетверезих водіїв, які перебували в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні склали антирейтинг водіїв-«рекордсменів»: 1 місце – 2,31 проміле; 2 місце – одразу двом водіям: у них по 2,24 проміле; 3 місце – 2,07 проміле.

«Закликаємо водіїв бути свідомими. Пам’ятати, що нетверезий водій – потенційний вбивця на дорозі!», – наголошують у патрульній поліції.

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