На Львівщині зіткнулись та перекинулись два мікроавтобуси

Зранку 24 жовтня у Дрогобицькому районі Львівщини зіткнулись мікроавтобуси PEUGEOT BOXER та MERCEDES SPRINTER. Внаслідок аварії травмувались водії автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась близько 10:00 год. поблизу с. Лішня Дрогобицького району.

Внаслідок аварії травмовмувався 27-річний водій PEUGEOT BOXER та 25-річний водій MERCEDES SPRINTER. Чоловіків з травмами різного ступеню важкості госпіталізували в Дрогобицьку міську клінічну лікарню.

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На місці події, рятувальники допомогли витягнути травмованого водія «MERCEDES SPRINTER» та передали його медикам. Також, пожежно-рятувальним відділенням проводилось проливання моторного відсіку автомобіля «MERCEDES SPRINTER». Крім того, рятувальники відключили акумуляторні батареї автомобілів, щоб запобігти їх загорянню.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС