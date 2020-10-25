Багатотисячний марш у Мінську: затримання та сльозогінний газ проти мітингувальників

У Мінську проходить 11-й багатотисячний марш – на підтримку «народного ультиматуму», акції протесту відбуваються і в інших містах Білорусі. Про це повідомляє УП.

Опозиціонер Світлана Тихапновська пред’явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв’язнів, припинення вуличного насильства.

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У Мінську багатотисячна колона зібралася біля ратуші і рушила в бік стели, незважаючи на те, що центр вже з ранку в багатьох місцях патрулювали силовики. У Мінську затримано двох журналістів.

Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день «народного ультиматуму» перевищила 100 тисяч осіб.

Фото: DRONE PILOTS GROUP

Невідомі люди в масках намагаються затримувати людей у Мінську.

На відеозаписі, знятому очевидцями, рятуючись від силовиків, чоловік стрибнув у воду і переплив річку Свіслоч. Там йому допомогли піднятись на набережну.

При розгоні акції протесту в Ліді Гродненської області був застосований сльозогінний газ.

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Узагалі, за даними правозахисників, цього разу найбільше арештів було в регіонах. Силовики жорстоко поводились із протестувальниками у Ліді, Гродно, Борисові, Бресті та Новополоцьку.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

Водночас ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі. Тим часом Верховна Рада України 15 вересня зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити «цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні».

23 вересня у Білорусі провели таємну «інавгурацію» Лукашенка.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «інавгурація» Олександра Лукашенка не робить його законним президентом Білорусі.

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