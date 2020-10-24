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Лише у двох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 26 868 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили в двох районах та ще у двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 26868 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 915 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 469.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили лише у Буському та Турківському районах, а також у Самборі та Стебнику.

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Коронавірусна хвороба виявлена:

  • м. Львова – 11970 (+ 141)
  • Пустомитівського району – 2222 (+55)
  • Яворівського району–1500 (+41)
  • Жовківського району – 1290 (+29)
  • Сокальського району-1027 (+39)
  • Миколаївського району-924 (+18)
  • Городоцького району–823 (+19)
  • Кам’янка-Бузького – 682 (+9)
  • м. Дрогобич-651 (+14)
  • Перемишлянського району-606 (+16)
  • Золочівського району-571 (+5)
  • м. Червоноград– 457 (+1)
  • Бродівського району-363 (+1)
  • Жидачівського району-375 (+1)
  • Дрогобицького району – 379 (+16)
  • Самбірського району-354 (+11)
  • Мостиського району-341 (+8)
  • м.Стрий-313 (+6)
  • м.Самбір-296 (0)
  • Буського району-252 (0)
  • Стрийського району –238 (+3)
  • Радехівського району-242 (+1)
  • м. Борислав -218 (+8)
  • Сколівського району-182 (+2)
  • Старосамбірського району – 123 (+1)
  • м. Трускавець – 158 (+7)
  • Турківського району – 112 (0)
  • м.Новий Розділ -78 (+2)
  • м. Стебник -74 (0)
  • м.Моршин-29 (+2)

Від ускладнень COVID-19 померло 767 мешканців Львівщини, з них 14 – за останню добу. Натомість побороли недугу 10624 пацієнти (+202 за минулу добу).

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністерства продовжує дію адаптаційного карантину до 31 грудня через кількість відвідувачів.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

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