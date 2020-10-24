Лише у двох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 26 868 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили в двох районах та ще у двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 26868 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 915 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 469.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили лише у Буському та Турківському районах, а також у Самборі та Стебнику.

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Коронавірусна хвороба виявлена:

м. Львова – 11970 (+ 141)

Пустомитівського району – 2222 (+55)

Яворівського району–1500 (+41)

Жовківського району – 1290 (+29)

Сокальського району-1027 (+39)

Миколаївського району-924 (+18)

Городоцького району–823 (+19)

Кам’янка-Бузького – 682 (+9)

м. Дрогобич-651 (+14)

Перемишлянського району-606 (+16)

Золочівського району-571 (+5)

м. Червоноград– 457 (+1)

Бродівського району-363 (+1)

Жидачівського району-375 (+1)

Дрогобицького району – 379 (+16)

Самбірського району-354 (+11)

Мостиського району-341 (+8)

м.Стрий-313 (+6)

м.Самбір-296 (0)

Буського району-252 (0)

Стрийського району –238 (+3)

Радехівського району-242 (+1)

м. Борислав -218 (+8)

Сколівського району-182 (+2)

Старосамбірського району – 123 (+1)

м. Трускавець – 158 (+7)

Турківського району – 112 (0)

м.Новий Розділ -78 (+2)

м. Стебник -74 (0)

м.Моршин-29 (+2)

Від ускладнень COVID-19 померло 767 мешканців Львівщини, з них 14 – за останню добу. Натомість побороли недугу 10624 пацієнти (+202 за минулу добу).

За розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністерства продовжує дію адаптаційного карантину до 31 грудня через кількість відвідувачів.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуацій з коронавірусом. Він, закликаючи підтримувати протиепідемічні заходи безпеки, не може отримувати їх призводить до того, що ситуація із поширенням коронавірусу може швидко отримати доступ до контролю.

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