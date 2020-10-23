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Продавали підробки Apple. На Львівщині оголосили підозру трьом зловмисникам

Соломія Головіна

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Організованій злочинній групі зі Львівщини, яка продавала через Інтернет неоригінальну продукцію марки «Apple», повідомили про підозру за шахрайство. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Трьом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене організованою групою) ККУ.

Встановлено, що вказані особи шахрайським способом через мережу Інтернет реалізовували неоригінальну продукцію марки «Apple». Правоохоронці задокументували 43 таких факти, через які постраждалим завдано понад 310 тис. грн шкоди.

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На цей час фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

За вчинене їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше Львівський портал писав про сімох львів’ян, які торгували підробленими айфонами. Зокрема, обласна прокуратура опублікувала перелік сайтів, які впродовж двох років використовувались для шахрайств.

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