ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові обрали запобіжні заходи шахраям, які продавали техніку Apple через Інтернет

Ольга Денисяка

|

Суд обрав запобіжні заходи зловмисникам, які організували схему шахрайства з продукцією Apple в мережі Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 7 мешканців Львова створили вісім сайтів та за їх допомогою торгували підробленою продукцію марки Apple. Упродовж 2019-2020 років вони ошукали більше 200 людей на 600 тисяч гривень

За версією слідства, після оплати, фігуранти надсилали поштою підробку, а інколи – взагалі нічого.

Наразі ймовірним шахраям суд обрав запобіжні заходи:

  • для двох: тримання під вартою із можливістю внесення понад 600 тис грн застави
  • для п’яти: нічний домашній арешт (з 22:00 год вечора до 7:00 ранку).

У разі якщо хтось із цих осіб порушить обмеження, прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу.

Крім цього, головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко закликала громадян, постраждалих від шахрайських дій зловмисників, звертатися до фахівців територіального підрозділу Департаменту кіберполіції у Львівській області за телефоном: +38 068 926 31 40.

Також опублікувала перелік сайтів. які зараз блокуються, але впродовж двох років використовувались для шахрайств:

  1. i-park.com.ua/
  2. i-center.com.ua/
  3. iphone-room.com.ua/
  4. apple-shop.org.ua/
  5. myapple-box.com.ua/
  6. http://www.ilook.com.ua
  7. http://icloud.org.ua
  8. http://air-store.com.ua

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...