У Львові обрали запобіжні заходи шахраям, які продавали техніку Apple через Інтернет

Суд обрав запобіжні заходи зловмисникам, які організували схему шахрайства з продукцією Apple в мережі Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 7 мешканців Львова створили вісім сайтів та за їх допомогою торгували підробленою продукцію марки Apple. Упродовж 2019-2020 років вони ошукали більше 200 людей на 600 тисяч гривень

За версією слідства, після оплати, фігуранти надсилали поштою підробку, а інколи – взагалі нічого.

Наразі ймовірним шахраям суд обрав запобіжні заходи:

для двох: тримання під вартою із можливістю внесення понад 600 тис грн застави

для п’яти: нічний домашній арешт (з 22:00 год вечора до 7:00 ранку).

У разі якщо хтось із цих осіб порушить обмеження, прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу.

Крім цього, головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко закликала громадян, постраждалих від шахрайських дій зловмисників, звертатися до фахівців територіального підрозділу Департаменту кіберполіції у Львівській області за телефоном: +38 068 926 31 40.

Також опублікувала перелік сайтів. які зараз блокуються, але впродовж двох років використовувались для шахрайств: