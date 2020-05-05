ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські викрили львів’ян, які причетні до шахрайств з продажем продукції Apple через Інтернет

Вероніка Рой

|

Правоохоронці викрили сімох 7 мешканців Львова, котрі вирішили «заробити» на довірливих громадянах. Зокрема, зловмисники організували схему шахрайства з продукцією Apple в мережі Інтернет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

За її словами, 200 людей замовило на сайті шахраїв продукцію Apple – телефони, комплектуючі. У результаті громадяни, які перерахували кошти, отримали або нічого, або найдешевшу підробку бренду.

«Наразі говоримо про близько 600 тис. грн збитків. Хоча ошуканих набагато більше: такі є в кожному куточку країни. Сподіваюсь, вони, після публікації новини, поінформують про шахрайство щодо них і отримають статус потерпілих у провадженні, у тому числі, з метою заявлення позовів про відшкодування збитків», – написала Ірина Діденко.

Як повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини, до шахрайств причетні семеро львів’ян віком від 23 до 27 років. 5 травня правоохоронці затримали двох зловмисників – львів’ян та повідомили їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України та ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. Максимальне покарання, що загрожує затриманим – позбавлення волі на термін до восьми років. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозри у вчиненні злочинів п’ятьом співучасникам затриманих. Досудове розслідування триває, проводяться санкціоновані обшуки та інші процесуальні дії.

Головна прокурорка області оприлюднила назви сайтів, які наразі блокуються, але використовувалися упродовж 2019-2020 років для шахрайських схем: i-park.com.ua/,  i-center.com.ua/, iphone-room.com.ua/, apple-shop.org.ua/, myapple box.com.ua/, http://www.ilook.com.ua, http://icloud.org.ua та http://air-store.com.ua

Крім цього, за словами Ірини Діденко, зараз триває проведення 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях – у місцях злочинної діяльності групи.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Діденко, Нацполіція Львівщини

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...