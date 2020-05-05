Поліцейські викрили львів’ян, які причетні до шахрайств з продажем продукції Apple через Інтернет

Правоохоронці викрили сімох 7 мешканців Львова, котрі вирішили «заробити» на довірливих громадянах. Зокрема, зловмисники організували схему шахрайства з продукцією Apple в мережі Інтернет. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

За її словами, 200 людей замовило на сайті шахраїв продукцію Apple – телефони, комплектуючі. У результаті громадяни, які перерахували кошти, отримали або нічого, або найдешевшу підробку бренду.

«Наразі говоримо про близько 600 тис. грн збитків. Хоча ошуканих набагато більше: такі є в кожному куточку країни. Сподіваюсь, вони, після публікації новини, поінформують про шахрайство щодо них і отримають статус потерпілих у провадженні, у тому числі, з метою заявлення позовів про відшкодування збитків», – написала Ірина Діденко.

Як повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини, до шахрайств причетні семеро львів’ян віком від 23 до 27 років. 5 травня правоохоронці затримали двох зловмисників – львів’ян та повідомили їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України та ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. Максимальне покарання, що загрожує затриманим – позбавлення волі на термін до восьми років. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозри у вчиненні злочинів п’ятьом співучасникам затриманих. Досудове розслідування триває, проводяться санкціоновані обшуки та інші процесуальні дії.

Головна прокурорка області оприлюднила назви сайтів, які наразі блокуються, але використовувалися упродовж 2019-2020 років для шахрайських схем: i-park.com.ua/, i-center.com.ua/, iphone-room.com.ua/, apple-shop.org.ua/, myapple box.com.ua/, http://www.ilook.com.ua, http://icloud.org.ua та http://air-store.com.ua

Крім цього, за словами Ірини Діденко, зараз триває проведення 17 обшуків у Київській, Волинській та Львівських областях – у місцях злочинної діяльності групи.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Діденко, Нацполіція Львівщини