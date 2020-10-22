Білоруська опозиція отримала премію Сахарова

Демократичній опозиції в Білорусі Європарламент присудив премію імені Андрія Сахарова 2020 року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Нагороду тепер отримають кілька опозиційних діячів, серед яких Світлана Тихановська, Марія Колесникова, Вероніка Цепкало, Ольга Кавалкова та Сергій Дилевський, нобелівський лауреат Світлана Олексієвич, ув’язнений чоловік Тихановської Сергій Тихановський, засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путило, Олесь Бєляцький із правозахисної організації «Весна» та політв’язень Микола Статкевич, який був кандидатом у президенти на виборах 2010 року.

Церемонія нагородження має відбутися в Європарламенті 16 грудня, хоча поки не ясно, відбудеться вона в Брюсселі чи в Страсбурзі через пандемію COVID-19.

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Двома іншими кандидатами, що потрапили в шорт-лист, були група екологічних активістів із Гондурасу та архієпископ іракського міста Мосул Наджеб Майкл.

Щорічна премія з прав людини названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Вона була заснована в 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Білоруська асоціація журналістів та колишній кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич були нагороджені премією у 2004 та 2006 роках відповідно.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

Водночас ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі. Тим часом Верховна Рада України 15 вересня зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити «цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні».

23 вересня у Білорусі провели таємну «інавгурацію» Лукашенка.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «інавгурація» Олександра Лукашенка не робить його законним президентом Білорусі.

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