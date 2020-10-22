40 інвесторів хотіли побудувати у Львові сміттєпереробний завод. Але в кабінетах їх так обробляли, що вони вибігали звідти, – Васюник

Кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Ігор Васюник переконаний, що у Львові досі не побудований сміттєпереробний завод через те, що місцева влада «вимагає хабарі і «долю». Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Чому Львів не може першим збудувати сучасний сміттєпереробний завод? Його нам вже 15 років обіцяють і далі годують обіцянками. Я вважаю, що ми, львів’яни, повинні показати приклад усій країні, що у Львові може бути побудований сучасний сміттєпереробний завод, тому що сміття може приносити великі доходи в державний, місцевий бюджет. А зараз він працює на корумпованих чиновників», – зазначив Васюник.

За його словами, Львів мав інвесторів, які хотіли будувати у Львові сміттєпереробний завод. Втім, на переконання кандидата на посаду голови Львівської ОТГ, заводу у місті досі немає саме через корумпованість місцевих чиновників.

Реклама партнерів

«У Львові були 40 інвесторів, які пропонували міській владі свої інвестиції та технології. Але чомусь їх там у кабінетах так обробляли, малювали щось там на листочках, вони вискакували, не забираючи навіть… Я маю один приклад, коли італійська потужна компанія просто вискочила з кабінету, навіть не забрала своїх гарантійних внесків, сказавши: «Ми не хочемо ми вашого Львова і сміттєпереробного заводу». Це все через те, що наша місцева корумпована влада вимагає хабарів і «долю». Тому і не побудований сміттєпереробний завод», – каже Ігор Васюник.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називає різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го. Водночас нещодавно у мерії заявили, що саме будівництво має розпочатися до кінця цього року.

Повне інтерв’ю кандидата на посаду голови Львівської ОТГ Ігоря Васюника можна переглянути на Youtube-каналі Дмитра Гордона. Ігор Васюник, зокрема, розповів про факти корупції у Львові, про те які найбільші суми хабарів пропонували у НАК «Нафтогаз» і в політиці, як відкрив кримінальне провадження проти глави Адміністрації президента, захист військових 24 «залізної» бригади та Академії сухопутних військ.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у мери Львова Ігор Васюник вийшов із фінальним гаслом своєї передвиборчої кампанії: «ПЕРШИЙ, ХТО НЕ БУДЕ БРАТИ «ДОЛЮ!». Він йде на вибори як самовисуванець.

Ігор Васюник увійшов у ТОП-5 нардепів-реформаторів VIII скликання Верховної Ради України. За весь час своєї політичної діяльності він не був причетний до жодного корупційного скандалу.

Додамо, що Ігор Васюник балотується у мери з програмою «Львів – ПЕРШИЙ! 2030» – ґрунтовною стратегією розвитку міста до 2030 року, де напрацьована сотня проєктів для всіх районів Львова. Детальніше можна прочитати за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

℗