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«Перший, хто не буде брати "долю"»: Васюник вийшов із гучним гаслом

Наталя Дуляба

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Кандидат у мери Львова Ігор Васюник вийшов із фінальним гаслом своєї передвиборчої кампанії. У місті з’явилися біл-борди із зображенням політика та цитатою: «ПЕРШИЙ, ХТО НЕ БУДЕ БРАТИ «ДОЛЮ!». Про це повідомляє Львівський портал.

Ігор Васюник балотується на посаду міського голови Львова як самовисуванець. Він йде на вибори незалежним від партій.

Ігор Васюник йде у мери з програмою «Львів – ПЕРШИЙ! 2030» – ґрунтовною стратегією розвитку міста до 2030 року. Її розробляли разом із міжнародними експертами, науковцями Українського інституту майбутнього. У стратегії «Львів – ПЕРШИЙ! 2030» напрацьована сотня проєктів для всіх районів Львова.

Детальніше про стратегію розвитку Львова від Ігоря Васюника можна прочитати за цим посиланням.

Зазначимо, що Ігор Васюник увійшов у ТОП-5 нардепів-реформаторів VIII скликання Верховної Ради України. За весь час своєї політичної діяльності він не був причетний до жодного корупційного скандалу.

Дізнатися більше деталей про Ігоря Васюника можна у статті «20 невідомих фактів про політика».

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