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МОЗ закликало роботодавців переводити працівників на віддалену роботу, якщо є така можливість

Соломія Головіна

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Роботодавці мають організувати роботу у віддаленому режимі, якщо є така можливість. Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 19 жовтня, повідомляє Укрінформ.

 

«Кожен роботодавець, кожен керівник фірми, підприємства має організовувати роботу своїх працівників у такий спосіб, щоби всі ті, хто можуть працювати у віддаленому доступі – працювали у віддаленому доступі… Будь-які зібрання намагатися проводити з дотриманням дистанції, усіх вимог, які стосуються карантинних обмежень. Не потрібно зайвий раз збирати людей, організовувати зустрічі, наради, зібрання в офлайн-режимі, тобто у «живому» форматі», – сказала Микичак.

Вона також закликала громадян не відвідувати концерти і різного роду святкування, зокрема весілля.

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Микичак нагадала про необхідність носити маску “всюди, де є більше двох-трьох людей”, насамперед у транспорті, ліфтах, торговельних центрах, на ринках, а також у приміщенні, де людина працює.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні зафіксовано 303 638 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень коронавірусу померло 5 673 людей, натомість побороти недугу вдалося 126 489 пацієнтам.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня.

Із 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

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